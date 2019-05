Ritiro Barzagli, arrivano i saluti di Khedira su Twitter – FOTO

Con un messaggio postato su Twitter, Sami Khedira ha salutato Andrea Barzagli. Il centrocampista della Juventus si è voluto complimentare con Barzagli per la sua straordinaria carriera.

Ecco il post: «È stato un onore esser stato al tuo fianco e mi tolgo il cappello di fronte alla tua grande carriera. I migliori auguri per il futuro».

🇬🇧 Grazie @andreabarzagli2 ! It has been an honour being on the pitch with you & I take my hat off to such a great career. All the best for your future 🙏🏽 #GrazieBarza pic.twitter.com/Ygznaulf4q

