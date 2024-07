Inizia domani in Valle d’Aosta a Chatillon il ritiro del Cagliari: ecco i 31 giorcatori convocati da Nicola

Mister Davide Nicola ha diramato la lista dei giocatori del Cagliari convocati per il ritiro in Valle d’Aosta tra Chatillon e Saint-Vincent che prenderà la via nella giornata di domani. Tornano in nazionali Lapadula e Obert, presente anche Razvan Marin di ritorno dall’Empoli dopo il mancato riscatto; per il momento assente Yerry Mina che dopo la finale di Copa America si trova ancora in vacanza. Di seguito la lista dei 31 rossoblù a disposizione:

I convocati per Châtillon-Saint Vincent ⚽️🏃🏻 pic.twitter.com/NQUj1tUNqB — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) July 21, 2024

