Diego Forlan torna in campo a 42 anni e lo farà nella lega riservata agli over 40 nell’Old Boys & Old Girls Club, squadra di Montevideo

Diego Forlan torna in campo e lo fa all’età di 42 anni. Non gioca da tre anni e lo farà in una lega riservata agli over 40. La sua nuova squadra sarà l’Old Boys & Old Girls Club, di Montevideo in Uruguay.

¡ʜᴏʟᴀ, ᴅɪᴇɢᴏ! ⚽️😍



𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼 @DiegoForlan7 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮 𝗹𝗮 𝗟𝗶𝗴𝗮 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗗𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝘀 🤜🤛



𝗘𝘀𝘁á𝘀 𝗲𝗻 𝘁𝘂 𝗰𝗮𝘀𝗮 🏡#𝗦𝗼𝗺𝗼𝘀𝗟𝗮𝗟𝗶𝗴𝗮 pic.twitter.com/hdM9zcU8n5 — Liga Universitaria de Deportes (@LUD_Oficial) February 10, 2022

L’ex Inter e Atletico Madrid inizierà questa nuova avventura.