Roma, Abraham: «Sentivo che sarebbe arrivata l’occasione»

Le parole di Tammy Abraham, attaccante della Roma, al termine del pareggio per 2-2 a San Siro contro il Milan

Tammy Abraham, autore del gol del decisivo 2-2, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Milan–Roma.

PAROLE – «Dovevamo avere pazienza, questo è uno stadio difficile. Sapevamo che poteva arrivare un’occasione, me lo sentivo nel finale e sono stato bravo. Prima della sosta avevo detto che saremmo tornati in forma. Una vittoria e un pari in due partite, ora continuiamo così».