Roma, aggredito da 6 persone ‘l’uomo del caffé’ di Ilary Blasi

Aggresione a Roma ai danni di Cristiano Iovino, ultimo flirt di Ilary Blasi, ex moglie della leggenda giallorossa Francesco Totti

Aggressione nella notte a Roma ai danni di Cristiano Iovino. Salito alla ribalta della cronache come ‘L’uomo del caffé‘ e ultimo flirt in ordine cronologico di Ilary Blasi, ex moglie della leggenda giallorossa Francesco Totti.

Come riportato da numerosi rotocalchi, l’uomo è stato aggredito da un gruppo di persone – cinque o sei – nella notte tra domenica e lunedì 22 aprile 2024 intorno alle 3.30 del mattino mentre stava tornando a casa.