Fonseca elogia l’ottima prestazione di Zaniolo contro il Basaksehir. E su Pastore…

Paulo Fonseca ha elogiato in conferenza stampa la prestazione di Nicolò Zaniolo, autore del momentaneo 3-0: «Nel primo tempo non ha capito quale spazio attaccare, ma nella ripresa è cresciuto molto. Sta migliorando».

Su Javier Pastore: «È un grande giocatore, ma non in forma. Nel primo tempo non ha capito quale spazio coprire».