Da sempre attiva nel campo della solidarietà, la Roma ha indetto un’altra importante iniziativa benefica, questa volta a sostegno del Kerala, regione indiana colpito da una alluvione che ha causato centinaia di morti. Come evidenziato dal club capitolino su Twitter, sono state messe all’asta cinque magliette giallorosse indossate nella sfida contro il Torino: l’incasso sarà devoluto al fondo destinato al disastro dello stato del sud-India.

La situazione nel Kerala è tragica: sono 410 le persone morte per l’alluvione, ma il numero sale vorticosamente se passiamo alle persone sfollate. Circa un milione coloro che sono rimasti senza causa per l’evento naturale causato dai monsoni: uomini e donne sono stati accolti in oltre tremila centri allestiti nella zona, ma c’è bisogno di un grande intervento economico per ripristinare la normalità. E la Roma si è attivata fin da subito…

The thoughts of everyone at #ASRoma are with those affected by the floods that have caused so much devastation in #Kerala. We're in touch with the authorities to see what support we can offer. Fans can make a donation to the relief fund @ https://t.co/kGey38lBOv#KeralaFloods pic.twitter.com/01U5eaWGRN

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 20, 2018