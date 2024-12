Roma Atalanta, Percassi: «Vi racconto la scelta di Retegui»

L’AD dell’Atalanta è intervenuto poco prima del fischio d’inizio della gara di campionato contro la Roma

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell’inizio della gara contro la Roma, valevole per la 14esima giornata di campionato.

AMBIZIONI – «Ogni partita vogliamo fare il massimo e non avere rimpianti. Sappiamo che ci saranno tutte partite difficili ma ce le giochiamo»

CONTINUITÀ – «La continuità è fondamentale nel percorso di una squadra che cerca di raggiungere determinati risultati. Siamo consapevoli che ci sono squadre ben attrezzate, è un campionato complicato come tutti quelli in Italia»

RETEGUI – «Dall’infortunio di Scamacca sono passate poche ore e fortunatamente Mateo è arrivato a Zingonia. L’abbiamo apprezzato da avversario ma l’abbiamo seguito anche in Argentina. Ci aveva colpito il suo fiuto del gol poi come tutte le cose ci sono circostanze fortunose che ti permettono di chiudere la trattativa in questi tempi. Speriamo che Scamacca torni il prima possibile ma siamo riusciti a portare a casa un combattente dallo spirito dell’Atalanta. Con Toni D’Amico ci siamo spesi molto. Siamo contenti e andiamo avanti a lavorare»