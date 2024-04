Roma, Azmoun: «Serate così capitano, adesso però...»

Le parole di Sardar Azmoun, attaccante della Roma, dopo la sfida di Serie A contro il Bologna. Tutti i dettagli

PAROLE– «Qualche volta capitano che le gare vadano in questo modo, volevamo i tre punti ma capita a volte di lasciare qualcosa per strada. Ma la strada è ancora lunga, vogliamo continuare così. Il compito di chi entra è aiutare la squadra come può, tutti quanti dobbiamo contribuire al bene della squadra».