Sardar Azmoun, attaccante della Roma, si è infortunato in Nazionale. Ecco la decisione sul mancato rientro a Trigoria

Sardar Azmoun non tornerà a Trigoria. L’iraniano nonostante l’infortunio resterà con i suoi compagni in Nazionale per la partita contro il Turmekistan.

La Roma dunque aspetterà novità dall’Iran dato che l’ex Bayer Leverkusen verrà monitorato quotidianamente dallo staff medico iraniano.