Barcellona, che fatica in Champions League se Messi non segna

Dopo la gara con la Roma è emersa una statistica emblematica: quando Messi non segna il Barcellona viene sempre eliminato

Il Barcellona deve salutare la Champions League. Il merito è di una Roma strepitosa, che è riuscita in un impresa incredibile. Tuttavia la sconfitta con i giallorossi ha fato emergere un dato abbastanza preoccupante in casa azulgrana. I catalani sono sempre stati eliminati dalla Champions quando Leo Messi non ha segnato neppure un gol nelle due partite di un turno ad eliminazione diretta.

Anche ieri sera il fuoriclasse argentino ha vissuto una serata non da lui. Lontano dal gioco, poco pericoloso e poco ispirato. Tutto questo ha influito negativamente sulla prova dei compagni, che non sono riusciti a segnare neppure un gol ad Alisson. Tuttavia non è la prima volta che capita. E’ già successo diverse volte in passato, basti pensare alle semifinali con Inter (2010) e Bayern Monaco (2013), oppure alla sfida con la Juventus dell’anno scorso. Insomma se Messi non è in giornata per il Barcellona è quasi scontata l’eliminazione.