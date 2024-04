De Rossi: «Pronti ad affrontare il Bologna. Su Abraham»

Le parole dell’allenatore della Roma De Rossi prima della sfida contro il Bologna. Ecco le dichiarazioni per questo scontro diretto

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore della Roma De Rossi ha parlato della sfida col Bologna.

«Abraham deve concentrarsi su quello che è il calcio e non disperdere energie in cose meno importanti. Gli ho parlato, si è allenato bene e ho grande fiducia in lui, quando si rientra dopo tanto tempo ci sta di fare gare buone e altre meno ma qualsiasi cosa succederà saremo qui ad attenderlo. Saremo pronti ad affrontare il Bologna»