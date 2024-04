Lucumi su Roma Bologna: «Occasione importante per noi»

Il difensore del Bologna Lucumi prima della sfida contro la Roma. Ecco le dichiarazioni per questo scontro diretto

Ai microfoni di DAZN, il difensore del Bologna Lucumi ha parlato della sfida contro la Roma.

«Credo sia una occasione speciale per ottenere punti e sfidare una grande squadra. Questa è la nostra mentalità, dobbiamo fare una grande partita oggi, dimostrando la nostra consapevolezza e confermando quanto fatto fino ad ora. Vedremo quello che succederà, ma il nostro obiettivo è ottenere vittoria. Non pensiamo alle altre squadra. Siamo concentrati partita per partita a fare sempre meglio»