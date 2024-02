VOTI&STATS – Roma Cagliari: De Rossi e Ranieri mettono tutti d’accordo

Roma Cagliari, le pagelle di Daniele De Rossi e Claudio Ranieri dopo la vittoria dei giallorossi con un netto 4-0

Con 20 tiri, 4 reti e 3.05 come Expected Goals, si può certo affermare che la Roma di De Rossi contro il Cagliari abbia regalato spettacolo al caloroso pubblico dell’Olimpico, dimostrando che una correzione di rotta sta avvenendo con la nuova gestione. Diverso il discorso per Ranieri, che ha spiegato la disfatta dei suoi puntando il dito sulle mancanze: «Serve più cattiveria per salvarci: gli altri ringhiano, noi no. Abbiamo corso a vuoto, dobbiamo reagire».

Come sono stati giudicati i due tecnici? Ecco le valutazioni de La Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport.

DE ROSSI – Consenso alto e unanime: 7,5. Il quotidiano della capitale lo motiva così: «Tre su tre, e già questo è da applausi. Ma la squadra ha aumentato i giri e migliorato il giro palla. E contro il Cagliari si è anche divertita. Un’ottima iniezione di fiducia per affrontare al meglio Inter e Feyenoord». Da Milano propongono questa analisi: «Con una settimana piena di lavoro, ora si inizia a vedere davvero la sua mano. La Roma stavolta gioca bene, sovrappone, accompagna sempre la manovra e prova anche a fraseggiare nello stretto. Applausi. Meritati».

RANIERI – Anche per lui non ci sono differenze nel voto: 5. Il Corriere scrive: «I cori della Sud per lui fanno sempre un certo effetto, così come vederlo abbracciare De Rossi con cui ha sfiorato uno scudetto in giallorosso. Non gli riesce invece il colpaccio nel suo Olimpico, la Roma affonda il suo Cagliari dopo 23 minuti. Squadra arrendevole, lui non riesce a dare la scossa». La Gazzetta aggiunge: «Il gol dopo poco più di 60 secondi gli cambia tutto il piano-gara. E la partita diventa una montagna difficilissima da scalare. Aveva avuto coraggio con la doppia punta, ma la squadra non lo ha mai assistito davvero».