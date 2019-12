Roma, il futuro di Smalling è in giallorosso

Roma, una delle priorità della società è quella di blindare in modo definitivo Smalling: di 15 milioni l’offerta allo United

Si pensa al mercato in casa Roma ma non solo. C’è infatti positività per quanto riguarda la permanenza di Smalling in giallorosso anche per la prossima stagione. Il calciatore inglese ha fatto benissimo in questa prima parte della stagione e la società vorrebbe strapparlo definitivamente allo United.

La speranza è che non si scateni un’asta che alzerebbe la posta in gioco molto di più rispetto ai 15 milioni che la Roma è pronta ad offrire al Manchester.