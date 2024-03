Roma, la FIGC ascolta la dipendente licenziata dopo il video rubato

Caso video intimo rubato: la FIGC ascolta l’ex dipendente della Roma, licenziata dopo la vicenda che la vede vittimia

La procura della FIGC ha sentito oggi la dipendente della Roma licenziata dopo il furto ai suoi danni di un video intimo dal suo telefono. Come come riportato dall’ANSA, il procuratore federale Giuseppe Chiné ha sentito la coppia – nel video era insieme al suo fidanzato e superiore, anche lui licenziato – in merito alla vicenda.

L’indagine non riguarda il licenziamento dei due – che nelle sedi opportune hanno richiesto un risarcimento alla società – ma sta cercando di verificare se e quali sono le responsabilità dei tesserati della Roma nella diffusione del filmato. Il primo a diffondere il video è stato un calciatore della primavera giallorosso e se fosse confermato, gli sarebbe contestato l’articolo 4 della giustizia sportiva mentre alla Roma il 6 per responsabilità oggettiva.