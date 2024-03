Roma, casting per il ruolo dg: spunta il nome di un ex giallorosso

In casa Roma continua il casting per il ruolo di dg del club: i nomi per sostituire Tiago Pinto sono diversi, tra cui anche un ex giallorosso

Secondo quanto riportato da Tuttosport, oltre a Modesto e Massara ci sarebbe anche il nome di Burdisso. L’ex difensore dell’Inter e del club capitolino ora è alla Fiorentina e con un ruolo più ampio vista la recente scomparsa di Joe Barone.