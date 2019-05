Roma, col Sassuolo spazio a Juan Jesus. Sulla trequarti spera Pastore

Ranieri studia il migliore undici per affrontare il Sassuolo. Juan Jesus rimpiazzerà Manolas in difesa, Pastore pronto per dare lo sprint in più

Col Sassuolo i primi novanta dei 180 minuti rimasti a disposizione della Roma per tentare di addolcire, per quanto possibile, questa stagione. A meno di clamorosi inciampi di Atalanta e Milan la corsa alla Champions può praticamente definirsi chiusa, mentre è ancora apertissima quella all‘Europa League. Saranno anche le ultime due di Ranieri sulla panchina capitolina, come ammesso da lui stesso: «Finito il campionato, finito il mio lavoro».

Intanto studia per schierare l’undici migliore a Reggio Emilia. Metabolizzata l’assenza di Manolas, che verrà rimpiazzato da Juan Jesus. Lorenzo Pellegrini è convocato ma non agibile per scendere in campo dall’inizio contro la sua ex squadra. Presumibilmente sarà quindi Zaniolo ad agire a centrocampo in un classico 4-3-3. In caso di cambio modulo in corsa, come spesso fatto da Ranieri, scalpita Pastore. L’argentino è (forse fa strano dirlo) in una buona condizione fisica. Dopo la miglior prestazione annuale contro il Cagliari il fantasista è sempre rimasto in panchina. Ora potrebbe essere l’arma in più.