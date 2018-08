Roma, Di Francesco: «Siamo consapevoli di essere forti»

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco: «Perotti infortunato, Nzonzi non è pronto, uno tra Pastore e Cristante gioca».

Alla vigilia del match contro il Torino, Eusebio Di Francesco ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. «Sono cambiate tante cose, è cresciuta la consapevolezza e le idee rispetto allo scorso anno. Dobbiamo partire benissimo per quella che è la prima trasferta insidiosa con il Torino. Abbiamo messo dentro giocatori importanti e che hanno potuto allenarsi con continuità. Vi confesso che ho difficoltà a preparare la formazione, ma mi piace».

Il tecnico della Roma ha risposto poi a domande sui singoli innesti: «Pastore e Cristante sono in ottime condizioni con caratteristiche differenti. Potrebbe essere 1 o entrambi della partita. Nzonzi si è allenato una volta con la squadra, non sarà convocato, ha bisogno di mettersi in condizione. Essendo un campione del mondo avrà festeggiato. Vi ho dimostrato di non essere integralisti, quindi può giocare con De Rossi perché no. Alisson? Non è facile sostituirlo, forse il miglior portiere al mondo. Robin si è messo a disposizione, ha dimostrato di avere qualità al mondiale e spero le faccia vedere già da domani visto che giocherà titolare. Perotti è infortunato e non sarà del match».

Infine un commento sulla campagna acquisti e la nuova stagione: «Sarà un campionato difficile ed anche la partita di domani, per la storia, i giocatori avversari ed un allenatore che prepara le partite con una meticolosità importante. Se siamo più forti dell’anno scorso?Lo vedremo col tempo, i risultati, il campo e la crescita di questi ragazzi, dirlo adesso sarebbe inopportuno. Sono andati via giocatori importanti, ma sono soddisfatto, abbiamo messo dentro calciatori e soprattutto uomini importanti e visto che il mercato è aperto in altre nazioni la rosa potrebbe essere sfoltita»