A Roma è esplosa la protesta contro la società per l’addio di De Rossi: cori per il giocatore e insulti per Pallotta

Finale di stagione caldissimo per la Roma. Dopo l’addio di De Rossi, una qualificazione in Champions in bilico e le dimissioni di Ranieri a fine stagione, è montata la protesta tra i tifosi.

Circa 150 di questi, infatti, si sono fatti sentire all’esterno del centro sportivo di Trigoria dove hanno intonato cori per De Rossi e Ranieri (che si sono anche fermati fuori a parlare con i sostenitori giallorossi, insieme a Massara) e hanno rivolto una contestazione nei confronti di Pallotta e del suo consulente Baldini.