Roma, De Rossi: «Vorrei allenare in questi Paesi»

L’ex tecnico della Roma ha parlato del suo futuro da allenatore dopo l’esonero giallorosso di qualche mese fa

Daniele De Rossi ha rilasciato un’intervista a The Overlap parlando delle sue esperienze passate da allenatore e quelle che vorrebbe fare. L’ex Roma è ancora senza squadra dopo l’esonero in giallorosso.

ALLENATORE – «Ho capito molto presto che volevo fare il tecnico. Negli ultimi anni di carriera studiavo le partite fingendo di doverle preparare. Il calcio cambia: se penso ai consigli di Capello o di Lippi di 20 anni fa, sono cose che non esistono più. Ricordo che Capello e Guardiola avevano discusso quando Pep era a Roma. Credo non andassero d’accordo per le idee calcistiche»

GUARDIOLA – «Il mister aveva idee di calcio italiano vecchio stile, Guardiola era già proiettato verso un nuovo capitolo: lo amo, è diverso da tutti gli altri. Mi piacerebbe allenare in paesi diversi, specialmente in Inghilterra. E poi vorrei tornare al Boca Juniors. Sono innamorato degli Xeneizes. Forse perché sono simili a noi, ma completamente pazzo. Lì il calcio è una religione. Ho giocato anche un derby contro il River Plate: è diverso da quello di Roma. È qualcosa di più. Subito dopo il fischio d’inizio abbiamo iniziato a lottare. Abbiamo preso qualcosa come 12 gialli. È finita 0-0»

BOCA JUNIORS – «Abbiamo perso contro i Millonarios la semifinale di Copa Libertadores e lì ho visto la più grande dimostrazione di amore della mia vita. I tifosi si sono alzati ad applaudirci nonostante la sconfitta. Piangevano, ma erano orgogliosi di noi»