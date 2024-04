Roma, De Rossi esulta: recupero in vista del derby

Daniele De Rossi può tirare un sospiro di sollievo: recupero last minute in vista del derby di campionato contro la Lazio

La Roma è tornata ad allenarsi dopo lo 0-0 del Via del Mare contro il Lecce. A Trigoria, Paulo Dybala è tornato in gruppo, ma questo era già noto da tempo, tant’è che è anche rientrato in campo con i pugliesi.

La novità che però riporta VoceGiallorossa.it è il rientro di Leonardo Spinazzola, rimasto fuori per un problema al flessore. L’obiettivo è mettere nel mirino il derby con Lazio tornando tra i disponibili.