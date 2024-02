Roma, De Rossi parte subito forte: il dato è incredibile

Il tecnico giallorosso, in carica da poco più di un mese, ha subito messo a referto uno spunto interessante

Daniele De Rossi ha risposto presente alla chiamata della Roma e sta conducendo fin qui un ottimo lavoro. A dimostrarlo sono i numeri relativi alle sue prime uscite in giallorosso con cinque vittorie su sei in campionato e il passaggio del turno ai rigori in Europa League contro il Feyenoord.

Esiste però un’altra statistica molto interessante, resa nota dal Corriere della Sera: fin qui De Rossi ha utilizzato tutti i giocatori disponibili. L’ingresso di Renato Sanches contro il Torino è stato il venticinquesimo calciatore sceso in campo nell’era De Rossi, tutti tranne naturalmente l’infortunato Abraham. Quelli con più minuti sono stati fin qui Mancini (660 minuti), Lukaku (641), Pellegrini (596) e Dybala (562).