Roma, svolta De Rossi: i giallorossi vedono la Champions

La Roma con Daniele De Rossi in panchina ha svoltato e ora vede la zona Champions sempre più vicina.

All’Arechi è arrivato il secondo 2 a 1 consecutivo per i giallorossi grazie alle reti di Dybala e Pellegrini. Due acuti importanti dei due tenori della formazioni capitolina, sono loro che devono alzare il livello e trascinare la squadra. Il tecnico dal suo arrivo ha cambiato tanto, a partire dal modulo e ha portato un po’ di Dna giallorosso all’interno del gruppo. Due gare semplici sulla carta, giocate non al meglio della condizione ma l’importante per il momento è il risultato finale con sei punti conquistati.