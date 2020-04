Roma, Diawara: «Fonseca è un grande allenatore, mi ricorda Sarri»

Amadou Diawara, centrocampista della Roma, si racconta: ecco le sue parole su Fonseca e l’isolamento in casa

Amadou Diawara, centrocampista della Roma, si racconta ai microfoni del sito ufficiale dei giallorossi. Ecco le sue parole.

DIAWARA – «Fonseca? È un grandissimo allenatore, un po’ simile a Sarri, vuole sempre uscire palla al piede sfruttando il gioco dei centrocampisti, questo mi piace tantissimo. Questa nuova avventura è un nuovo step della mia carriera, devo superarlo. Questa estate, dopo la Coppa d’Africa, sono tornato prima dalle vacanze per conoscere prima il Mister e i compagni, non vedevo l’ora di partire con la stagione. L’isolamento? Sicuramente non è un periodo buono per nessuno. Sto cercando in tutti i modi di stare sereno restando a casa, anche allenandomi con il programma che la Società ci fornisce. Sto cercando di viverla con serenità. Guardo tanti film e gioco alla Playstation, a FIFA, online con i miei amici e con i compagni della Nazionale. La mia condizione fisica? Sto bene, mi sto allenando tutti i giorni. Mandano ogni settimana il programma di lavoro da fare a casa e lo sto seguendo perfettamente, sto bene».