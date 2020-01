Roma, Diawara: «Fonseca mi ha dato fiducia, vorrei vincere qualcosa qui»

Lunga intervista rilasciata da Amadou Diawara a RomaTv: queste le parole del centrocampista giallorosso

Amadou Diawara ha rilasciato una lunga intervista a RomaTv toccando tanti temi caldi in casa giallorossa. Queste le sue parole.

FONSECA – «Quanto mi ha aiutato la fiducia del mister? Sicuramente tanto, mi hanno dato una grande mano perché all’inizio non era semplice. Ho avuto bisogno di tempo per arrivare al massimo e dare continuità alle prestazioni. Sono perfetti con me, ogni volta che sbaglio mi correggono, sento la fiducia dell’allenatore e non voglio deluderlo. Il primo messaggio quando mi sono fatto male è stato quello del mister, mi ha fatto tanto piacere».

2020 – «Mi auguro di continuare a fare belle prestazioni. Alla Roma auguro di vincere qualcosa»

INFORTUNI – «L’infortunio mi ha aiutato perché ho lavorato tanto anche grazie al lavoro fatto con lo staff medico e il mister. I miei compagni, tutti mi hanno dato fiducia e ora sto bene sia mentalmente che fisicamente. L’allenatore è un signore, mi aiuta e io voglio dare una risposta positiva in ogni partita»