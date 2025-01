Roma, in estate rivoluzione dirigenziale, l’obiettivo è Giovanni Sartori come ds, Antonello come CEO

La Roma prepara una rivoluzione in dirigenza: come CEO potrebbe arrivare Alessandro Antonello, come ds l’obiettivo è Sartori

La Roma in estate affronterà una vera e propria rivoluzione della dirigenza: come nuovo CEO – attualmente vacante dopo le dimissioni di Lina Soulokou – l’obiettivo è Alessandro Antonello dell’Inter e, come riportato dal Resto del Carlino, come direttore sportivo l’obiettivo è Giovanni Sartori.

Uno dei dirigenti più stimati d’Italia, è tra i fautori della grande crescita dell’Atalanta in questi anni e nelle ultime due stagioni al Bologna ha contribuito al ritorno in Champions League dei felsinei. Il suo contratto è in scadenza a giugno e per ora non ha rinnovato. Insieme ad Antonello la speranza dei Friedkin è che possano riportare i giallorossi sulla giusta traiettoria.