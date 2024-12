Roma, Dovbyk e Dybala, lo scambio delle parti: è finalmente nata la coppia gol? - Calcio News 24

Roma, è nata la nuova coppia goal tra Dovbyk e Dybala. Un grande punto di partenza per la squadra giallorossa dopo il pareggio con il Milan

Due eventi nel giro di una settimana fanno pensare che la Roma possa anche avere imboccato la via giusta per quanto riguarda la fase offensiva. Due gol realizzati da Dovbyk e Dybala, che peraltro viaggiano in parallelo con 5 gol a testa in campionato.

Sette giorni fa, nella goleada all’Olimpico contro il Parma, Dybala aveva confezionato un delizioso cadeau con un raffinatissimo cucchiaio che aveva messo Dovbyk nelle condizioni di segnare di ginocchio, a porta vuota: la classe dell’uno si era unita all’improvvisazione dell’altro, per quanto stilisticamente rivedibile. Ieri sera a San Siro le parti si sono invertite e stavolta la soddisfazione estetica è stata completa.

Pisilli ha imbucato per il centravanti ucraino, che ha alzato la palla con un pregevolissimo colpo di tacco: un assist giusto per la Joya, che ha colpito di destro al volo, a dimostrare che anche il piede forte non è esattamente debole. Diventeranno inseparabili i due? É la domanda che i tifosi romanisti consegnano all’anno che sta arrivando.