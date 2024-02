Roma Dybala: «De Rossi un’icona; con Mou sono cresciuto molto»

Le parole di Paulo Dybala, attaccante della Roma, sul suo rapporto con Mourinho, De Rossi e sul suo futuro

Paulo Dybala ha rilasciato un’intervista al giornale saudita Al Arabi Al Jadeed: di seguito le parole del fantasista della Roma.

DE ROSSI – «Lui è stato un’icona della Roma da giocatore e ora è a pieno titolo impegnato nel suo nuovo ruolo. Sta trasmettendo le sue idee ed è davvero stimolante lavorare con lui. Voglio dare il massimo per questa squadra e per i tifosi che mi ha accolto in un modo incredibile. Vorrei ottenere un risultato positivo e raggiungere la Champions League quest’anno».

FUTURO – «Al momento, il mio futuro è la prossima partita e poi vedremo cosa succede. Ma gioco nella Roma e mi vedo con la Roma».

MOURINHO – «Lavorare con Mourinho è stato stimolante e ha rappresentato una crescita significativa per me. Parliamo di un allenatore che ha fatto tanto nella sua carriera senza dubbio mette in campo la sua esperienza e ti aiuta a crescere come calciatore. Onestamente, non so cosa gli riservi il futuro, ma sono sicuro che continuerà in un top club».