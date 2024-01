Roma, Dybala si allena in gruppo: disponibile per il Verona?

Roma, Paulo Dybala si è allenato con il resto del gruppo. Le condizioni dell’attaccante argentino in vista del Verona

Secondo giorno alla guida della Roma per Daniele De Rossi, che nell’allenamento odierno ritrova Paulo Dybala. La Joya aveva saltato la partita con il Milan, la cui sconfitta è stata fatale per l’ex tecnico Jose Mourinho. Come riferito dall’ANSA, l’argentino ha preso parte alla sessione d’allenamento dei giallorossi, come testimoniato anche dalle foto pubblicate dalla società sul proprio sito e social network.

Ci sarà contro il Verona? La risposta a questa domanda arriverà con i prossimi allenamenti: De Rossi vuole essere sicuro che l’argentino abbia smaltito il problema muscolare patito in Coppa Italia contro la Lazio, prima di ributtarlo nella mischia per la sfida contro gli scaligeri – sabato prossimo alle ore 18.00 – la sua prima come nuovo tecnico dei giallorossi e contro una squadra che ha bisogno di fare punti in chiave salvezza.