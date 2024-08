Nasce la Roma albiceleste: che intesa tra Dybala e Soulé!

Nella Roma di De Rossi cresce l’affinità tra Dybala e Soulé: i due in campo duettano a ritmo di tango e cresce l’intesa

La Roma infila un poker contro il Barnsley in amichevole, ma più che del risultato, De Rossi è soddisfatto perché in attacco sta nascendo un’affinità tutta argentina tra Dybala e Soulé.

I due insieme (con la Joya schierato come falso nove) aggiungono qualità e fantasia in attacco, come si è visto proprio in occasione del gol di Dybala, innescato proprio dall’altro argentino ex Juve: filtrante di Matias per lo scavetto di Paulo.