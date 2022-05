Roma, Dybala stregato dal calore dell’Olimpico: la trattativa prende corpo

Calciomercato Roma: l’arrivo in giallorosso di Dybala non sarebbe più un’idea. L’assalto a Europa conquistata

Il binomio Roma-Dybala sembrava un’utopia solo qualche settimana fa, ma adesso il club giallorosso e l’argentino potrebbero davvero unirsi in un incredibile matrimonio. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Joya e il suo agente Antun erano nella Capitale nei giorni scorsi per parlare con la dirigenza della Roma. Incontro però saltato a causa dell’umore negativo dei Friedkin dopo la sconfitta di Firenze.

In questo momento si vive una fase di stallo della trattativa che potrebbe però subire una forte accelerata nel caso in cui i giallorossi dovessero vincere la Conference League e conquistare la qualificazione in Europa League. Così facendo ci sarebbero i fondi per offrire il giusto contratto a Dybala che, dal canto suo, sarebbe stato stregato dal calore dell’Olimpico e non disdegnerebbe di essere allenato da José Mourinho.