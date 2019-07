Roma, Dzeko a Villa Stuart: la risposta ai tifosi che gli chiedono di restare

Edin Dzeko, insieme a tutti gli altri nazionali della Roma, ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart in mattinata

Insieme a tutti gli altri nazionali giallorossi, Edin Dzeko è arrivato da pochi minuti a Villa Stuart per svolgere le visite mediche di inizio stagione con la Roma.

Come sempre, fuori dalla clinica sostavano alcuni tifosi gli hanno chiesto informazioni sulla sua permanenza nella Capitale ma il centravanti bosniaco ha risposto, non soffermandosi neanche per firmare alcuni autografi. L’attaccante giallorosso ha solo detto: «Fatemi passare», prima di tirare dritto verso l’entrata della clinica.