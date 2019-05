Secondo il Corriere dello Sport si sarebbe raffreddata la trattativa tra la Roma ed El Shaarawy per il rinnovo dell’attaccante

El Shaarawy sta aspettando, come ha fatto De Rossi negli ultimi mesi, una chiamata dalla società per parlare dell’adeguamento del contratto e firmare il rinnovo. Chiamata che però, per ora, non è ancora arrivata.

Come scrive il Corriere dello Sport, l’attaccante guadagna 2,5 milioni di euro e per restare senza Champions vorrebbe essere trattato da calciatore di primo livello partendo da una base di 4 milioni all’anno. Attualmente per la Roma è troppo e per questo il Faraone si starebbe guardando intorno: la Juventus è più che una possibilità.