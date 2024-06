Roma, Fazio ESALTA De Rossi: «Giocandoci avevo capito QUESTO, MAI visto uno così...»

Le parole di Federico Fazio, difensore argentino ex Roma, sul suo periodo in giallorosso con Daniele De Rossi

Federico Fazio ha parlato a TV Play della Roma di Daniele De Rossi.

DE ROSSI – «Appena arrivato a Roma ho scoperto una persona bravissima e bellissima, molto vicina dal punto di vista umano. Uno dei più bravi e forti a leggere i momenti delle partite e i sistemi. Poi la sua esperienza, il modo di aiutarti, un leader fortissimo. Non ho mai avuto un compagno così in campo».

ESPERIENZA A ROMA – «Quando sono arrivato al Siviglia, la squadra era molto forte e lottava per vincere tutti i tornei a cui partecipava. Si giocava molto ed è una cosa che mi piace, non è stato difficile adattarmi. Ora si gioca molto dal basso, si studia tanto, come uscire meglio contro squadre che ti pressano o no ma è più difficile perchè anche gli altri ti studiano. Al Tottenham c’era una squadra molto tecnica, mi piace giocare la palla ma quando non si può non si può».

COSTRUZIONE DAL BASSO – «Contro squadre che pressano molto forte, non c’è bisogno di prendere tanti rischi per avere una palla che arriva meglio in attacco. Bisogna capire i momenti delle partite in cui giocare e non giocare. Non bisogna farlo per forza, è importante leggere i singoli momenti delle partite».