Roma, finisce la prima settimana di lavoro. Tutti ammaliati da Fonseca

Roma, termina la prima settimana di allenamento nel centro sportivo di Trigoria. Il protagonista è uno solo: Paulo Fonseca

La Roma ha ufficialmente concluso la sua prima settimana di allenamenti a Trigoria. Giorni intensi, a partire da martedì 9, sotto la guida del nuovo tecnico Paulo Fonseca. Il tutto è iniziato con un suo “Daje Roma“, riportato dai canali social della società. In pochi giorni, il mister, ha saputo attrarre l’opinione pubblica dal suo lato.

Il come è piuttosto semplice. Molto utile è stata sicuramente la conferenza di presentazione in cui, fianco a fianco con Petrachi, ha esternato per la prima volta idee e progetti. Parole, quelle, gradite alla tifoseria. A condire il tutto il suo metodo “aggressivo” di allenamento, in cui sprona i giocatori a furia di urla e incitamenti. Impossibile giudicare dopo così poco tempo, ma la prima impressione è certamente quella che rimane più visibile.