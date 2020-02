Roma, Fonseca ammette: «Vorrei che Smalling e Mkhitaryan restassero»

Roma, Fonseca ammette ai microfoni di Sky Sport UK: «Smalling e Mkhitaryan? Due grandi giocatori, vorrei che restassero»

Non ha dubbi Paulo Fonseca. L’allenatore della Roma ha ammesso in un’intervista rilasciata a Sky Sport UK il desiderio di voler in squadra Smalling e Mkhitaryan anche nella prossima stagione. Ecco le dichiarazioni del tecnico:

«Vorrei che Smalling restasse a Roma, ne stiamo parlando. Non so se sia possibile a causa della situazione con il Manchester United, ma vorrei tanto che Chris restasse qui con noi perché è molto importante. Mkhi durante questa stagione ha avuto alcuni infortuni ma ora sta tornando e sta dimostrando la sua qualità. È un giocatore con grande qualità e fantasia, vorrei che restasse anche lui alla Roma».