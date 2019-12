Roma, Fonseca: «Petagna? Ottimo giocatore ma non per il mio gioco»

Roma, il tecnico dei giallorossi nella sua lunga intervista ha parlato anche del possibile arrivo nella Capitale di Petagna

Le voci su un possibile arrivo di Petagna a Roma si sono susseguite per varie settimane. Il tecnico dei giallorossi Fonseca però, nell’intervista rilasciata a la Gazzetta dello Sport, sembra smentire il tutto.

«Gennaio è un mercato difficile. Prenderemo qualcuno se ci saranno delle uscite e per alzare il livello. Petagna? Ottimo giocatore, ma non per il mio gioco. Potendo scegliere, un rinforzo per quale reparto? Forse per tutti e tre».