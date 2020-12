Roma furiosa con Maresca: Fienga gli chiede spiegazioni, Friedkin irritati

Alla Roma non è andato giù l’arbitraggio di Maresca nel match contro il Sassuolo: Fienga ha incontrato l’arbitro a fine partita

L’arbitraggio di Fabio Maresca nel match tra Roma-Sassuolo ha fatto letteralmente infuriare i giallorossi. Già a fine primo tempo dalla panchina capitolina si sentivano distintamente frasi come: «Questo arbitraggio è una barzelletta». Frasi che sono benzina per il fuoco di Fonseca, che all’intervallo ha perso il controllo e si è rivolto così al direttore di gara: «Abbiamo fatto 5 falli e abbiamo preso 4 ammonizioni, ci vuole più equilibrio». Immediata l’espulsione per il tecnico giallorosso che ha seguito la ripresa dalla tribuna stampa.

Tra i più caldi Juan Jesus che, dopo il mani Ayhan, dice a gran voce: «Vai al var». A fine partita, poi, Fonseca si è anche sfogato in conferenza stampa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, non sorprende che il ceo Guido Fienga – quasi a far da contraltare al gelo in tribuna dei Friedkin (ma irritati invece in privato) – vada a incontrare Maresca per salutarlo (come a volte avviene), ma anche a chiedere spiegazioni tecniche su decisioni che il club giallorosso ha gradito assai poco. Tutto con toni molto civili, naturalmente, anche perché da tempo la dirigenza non cerca alibi ma l’irritazione era ben visibile.