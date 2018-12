Nel secondo tempo di Roma-Genoa, Olsen si rende protagonista con un ulteriore papera sul tiro di Lazovic: il gol viene annullato dal Var – VIDEO

Dopo il clamoroso sbaglio del primo tempo sul tiro di Oscar Hiljemark che porta il Genoa a segnare il gol dell’1-0, all’8′ della ripresa, Olsen si ripete con un’altra papera. In quest’occasione, il portiere della Roma si fa trovare totalmente impreparato sul tiro dalla distanza di Lazovic. Il centrocampista del Genoa ha lanciato in porta una palla che non sembrava poter mettere in difficoltà Olsen. E invece, il giallorosso non riesce a tenere il pallone tra le mani. Inizialmente il gol viene convalidato e il Genoa si è portato momentaneamente sul 3-2. Ma grazie al Var, Olsen viene graziato.

La seconda papera del portiere giallorosso ci riporta alll’11 novembre del 2000 quando Lazio e Juventus pareggiarono per 1-1. Un pareggio della Lazio che arrivò grazie ad una papera dell’allora portiere bianconero Edwin Van Der Sar. Il bianconero non riuscì a controllare il tiro di Salas che finì in rete.