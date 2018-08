Buona operazione della Roma che riesce a cedere il mediano fuori dal loro progetto tecnico in prestito con diritto di opzione

Anche se il mercato italiano si è ufficialmente concluso ieri sera alle 20 in punto, le squadre del Bel Paese hanno ancora la possibilità di vendere i propri giocatori. Un esempio lampante di ciò, è l’operazione che sta portando a termine la Roma con il Siviglia per l’approdo di Maxime Gonalons in Andalusia. Il mediano sta finalizzando il suo trasferimento al club spagnolo, impegnato nei preliminari di Europa League, in prestito con diritto di riscatto. L’operazione ormai è ai dettagli.

Si tratta di un’ottima operazione in uscita per il club capitolino. Il 29enne ormai era chiuso dall’arrivo di N’Zonzi (ironia della sorte il francese è arrivato proprio dal Siviglia) e dalla permanenza del capitano Daniele De Rossi. DI conseguenza, era un esubero con ingaggio importante. Il rapporto tra l’ex centrocampista del Lione è la piazza giallorossa non si è mai scaldato, per via di poche apparizione non convincenti disputate lo scorso anno.