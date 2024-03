Roma Huijsen, il piano dei giallorossi per tenerlo

Huijsen potrebbe anche restare alla Roma nella prossima stagione: il piano dei Friedkin è preciso ma serve un aiuto

Huijsen potrebbe anche restare alla Roma nella prossima stagione: il piano dei Friedkin è preciso ma serve un aiuto.

La Roma non si è affatto rassegnata a perdere il talento di nascita olandese ma ormai naturalizzato spagnolo. Il pressing sul papà-agente Don resta di quelli asfissianti, con padre e figlio che non hanno chiuso la porta dinanzi alla possibilità di proseguire in giallorosso. Il motivo è semplice: Huijsen per tornare alla Juventus vuole chiarezza sui piani e programmi del club. Anche all’estero lo cercano. Il Borussia Dortmund lo segue da diverso tempo e potrebbe andare all’assalto per acquistarlo a titolo definitivo. Pure il Lipsia avrebbe fatto più di un sondaggio nell’ultimo mese. Ma i giallorossi potrebbero sperare di tenere il centrale dovessero centrare l’obiettivo Champions e quindi avere soldi importanti da investire. Lo scrive Tuttosport.