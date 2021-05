Roma, i nomi sulla lista di Mourinho per i giallorossi: c’è un giocatore del Real Madrid

Jose Mourinho sta già lavorando al futuro della Roma. Lo Special One avrebbe individuato altri nomi interessanti per la nuova squadra giallorossa

Jose Mourinho è già a lavoro per costruire la sua nuova Roma. Sul taccuino dello Special One tanti nomi ma su tutti un giocatore del Real Madrid che potrebbe lasciare i blancos in estate.

Per rinforzare la batteria di trequartisti a sua disposizione, Mourinho punta forte sullo spagnolo del Real Isco, è la prima scelta per il centrocampo secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Insieme a lui piacciono anche Renato Sanches e Sabitzer, per la porta attenzione a De Gea strepitoso ieri proprio contro i giallorossi e ai margini del progetto United.