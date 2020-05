Roma, i piccoli investitori vogliono fare causa a James Pallotta. La notizia arriva dagli Stati Uniti, Friedkin resta in attesa

Prosegue la tormentata avventura di James Pallotta alla guida della Roma. Un gruppo di investitori che fanno parte parte di AS Roma SPV LCC (società che detiene il controllo indiretto di AS ROMA S.p.A., tramite la sua controllata NEEP ROMA HOLDING S.p.A, come riportato dal Corriere dello Sport), ha deciso di far partire un’azione legale.

Il gruppo ha presentato un’azione legale presso la corte della Cancelleria del Delaware contro Pallotta che vorrebbe estrometterli dalla cessione del club giallorosso “spazzando via” gli interessi dei piccoli investitori. A riportarlo è il portale Law360.com.