Roma, il d.s. Petrachi pensa a sfoltire: i nomi in uscita

Roma, il direttore sportivo Gianluca Petrachi pensa non solo alle entrate ma anche all’uscita: ecco i nomi sul piede di partenza

Non solo nomi in entrata, ma anche in uscita. Gianluca Petrachi lavora a tutto tondo per la sua Roma e guarda già al futuro. Se l’obiettivo numero uno è il riscatto di Smalling, il d.s. cerca fondi dagli esuberi.

Il Corriere dello Sport sottolinea come Perotti e Juan Jesus siano due profili sul possibile piede di partenza. Qualora Petrachi riuscisse a piazzarli, la società giallorossa avrebbe un risparmio garantito di 10 milioni lordi di euro.