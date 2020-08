Roma, il futuro sul taccuino di Fienga: da Dzeko a Zaniolo

Il futuro della Roma passa anche dal taccuino di Fienga, che dovrà incontrare vari protagonisti per decidere cosa fare

Sul taccuino di Fienga sono stati fissati alcuni appuntamenti cruciali per il futuro della Roma. Il Ceo si dovrà confrontare con alcuni protagonisti in giallorosso che hanno situazioni controverse, come spiega La Gazzetta dello Sport. Il primo incontro sarà con Dzeko, finito nel mirino della Juve. Al momento il club capitolino non intende cederlo e vuole capire cosa vuole il bosniaco.

Ci sarà un confronto anche con Fonseca, al quale verrà ribadita la fiducia nel caso in cui il tecnico abbia la fame giusta in vista della nuova stagione. Incontro anche per il futuro di Zaniolo: l’obiettivo della Roma è quello di farlo rinnovare con un ritocco dell’ingaggio fino a 3 milioni più bonus.