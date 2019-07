Roma, il giovane bomber Celar va in B: accordo col Cittadella

Il Cittadella sta per piazzare un colpo importante. Nel mirino dei veneti c’è Zan Celar, centravanti della Roma Primavera

Prima esperienza tra i professionisti per Zan Celar, bomber della Roma Primavera, autore di 28 gol in 27 presenze nell’ultimo campionato. Secondo Sky Sport, il giovane calciatore lascerà la Roma per il Cittadella.

Affare in dirittura d’arrivo per il giocatore che ha anche esordito in Serie A con la maglia della Roma, l’11 marzo contro l’Empoli. Ora la prima, vera, avventura tra i grandi.