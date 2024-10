Roma Inter, c’è un curioso retroscena su Calhanoglu e Barella: il turco non al top già prima del match?

Roma Inter, c’è un curioso retroscena riguardo Calhanoglu e Barella: il turco non era al top già prima della partita contro i giallorossi? La situazione

Hakan Calhanoglu è uscito al dodicesimo minuto di Roma Inter per una sospetta contrattura all’adduttore sinistro. Al suo posto è entrato Davide Frattesi. Come riportato dal giornalista Pasquale Guarro, il turco non era al 100% prima del match ed una staffetta con l’ex Sassuolo era già prevista. Il tecnico nerazzurro ha sbagliato a schierare lo stesso il regista dal primo minuto?

In settimana Inzaghi ha provato anche Barella al centro della mediana, nel ruolo di playmaker. L’ex giocatore del Cagliari ha la qualità e l’intelligenza calcistica per interpretare il ruolo e sarà interessante vederlo ricoprire quella zona. Soluzione preziosa anche per la nazionale Italiana di Spalletti, che potrebbe far coesistere Frattesi, Barella e Tonali. La prossima settimana ci sarà il Derby d’Italia contro la Juve, e i nerazzurri sono in piena emergenza.