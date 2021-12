Roma Inter, Mourinho non andrà in conferenza stampa

Roma Inter, Mourinho sabato sera incontrerà i nerazzurri da avversario. Domani, però, non ci sarà alcuna conferenza stampa

Domani è già vigilia di campionato. Per la prossima giornata occhi puntati sull’Olimpico, dove andrà in scena la sfida tra Roma e Inter, che vedrà Mourinho opposto ai nerazzurri per la prima volta.

Come riferito da Sky Sport, però, domani il tecnico portoghese non si presenterà in conferenza per analizzare la gara davanti ai giornalisti.