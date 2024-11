Roma, Juric: «Sempre sentito fiducia dai Friedkin. Su Hummels...»

L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa per parlare della partita contro l’Union Saint-Gilloise

Ivan Juric, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Europa League contro l’Union Saint-Gilloise. Ecco le sue risposte alle varie domande in conferenza stampa.

PROBLEMI – «Noi abbiamo subito solo un contropiede e siamo stati puniti. Firenze è stata una cosa non buona, Verona è stata una cosa diversa, siamo stati puniti da una sola ripartenza»

ZONA RETROCESSIONE – «Se mi preoccupa? Assolutamente. Possiamo parlare anche della prestazione dell’altro giorno, ma ora servono i risultati. Ora gira così, dobbiamo resistere con le nostre idee e continuare»

HUMMELS TITOLARE – «Non lo so ancora»

FRIEDKIN – «Non lo so, siamo in contatto. Vedono certe cose positive ma chiaramente non sono soddisfatti dei risultati. Dall’inizio mi sono trovato bene e ho sempre sentito fiducia, poi è chiaro che bisogna fare i risultati. Inutile girarci intorno»